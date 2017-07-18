وست هام يضم «هارت» لمدة موسم على سبيل الإعارة

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أعلن نادي وست هام الإنجليزي اليوم الثلاثاء، عن ضم الحارس الدولي جو هارت من صفوف مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وخرج هارت من حسابات المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا الموسم الماضي، ولعب معارًا ضمن صفوف تورينو الإيطالي.

وقال هارت للموقع الرسمي لويستهام "من المهم بالنسبة لي أن أمارس كرة القدم وحصولي على فرصة القدوم إلى هنا واللعب أمر رائع بكل تأكيد".

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وأضاف "اتطلع حقا اللعب لنادي كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل ويست هام".

واختتم بالقول "كانت تجربة ممتعة وقد استمتعت بالمشاركة في الدوري الإيطالي مع تورينو.