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رسميًا.. لاتسيو يضم لوكاس ليفا من ليفربول

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رسميًا.. لاتسيو يضم لوكاس ليفا من ليفربول رسميًا.. لاتسيو يضم لوكاس ليفا من ليفربول

التحرير

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أعلن نادي لاتسيو الإيطالي اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي لوكاس ليفا من صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

حيث كشف نادي لاتسيو عبر الموقع الرسمي الخاص به،  بأن ليفا انتقل  إلى الفريق الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها نحو خمسة ملايين جنيه إسترليني.

وانضم ليفا إلى ليفربول في 11 مايو 2007 قادما من جريميو البرازيلي مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، وقضى ليفا صاحب الـ30 عامًا عشرة أعوام مع الريدز شارك خلالها في 346 مباراة مع الفريق الإيطالي.

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وكان اللاعب قد تغيب عن لقاء وجيان الودي من اجل وضع الرتوش الأخيرة في انتقاله ِإلى النادي الإيطالي.

 

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التحرير

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