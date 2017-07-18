«جيرو وتشيزني وبيريز».. فينجر يطفئ «8 نجوم» لإنارة طريق ليمار

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال، في التخلي عن 8 لاعبين خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية اليوم، أن فينجر يريد بيع 8 لاعبين من صفوف الجانرز، من أجل ضم توماس ليمار، لاعب فرق موناكو الفرنسي، قبل إنتهاء فترة الانتقالت الجارية.

وأضافت الصحيفة، أن فينجر لا يريد خسارة الصفقة، بعد أن فشل في ضم كيليان مبابي، وذلك بعد أن أبدى اللاعب رغبته في البقاء ضمن صفوف موناكو وعدم الرحيل إلى أي فريق، رغم الأنباء التي ترددت عن اقترابه من الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني.

وكانت إدارة موناكو قد رفضت العرض الأول من أرسنال الذي كان يتراوح ما بين 30 إلى 40 مليون جنيه إسترليني، حيث طلبت 80 مليون إسترليني من اجل الاستغناء عن اللاعب، مشيرة إلى أن فينجر ابلغ إدارة أرسنال بانه يريد الاستغناء عن بعض اللاعبين من اجل حسم صفقة ليمار قبل انتهاء فترة الميركاتو.



و يستعرض «التحرير» أسماء اللاعبين الذين يرغب فينجر في الاستغناء عنهم من أجل حسم صفقة ليمار.



1- ماتيو ديبوتشي.

تواجد الفرنسي ماتيو دوبوتشي، ضمن قائمة الاسماء التي يرغب فينجر في الاستغناء عنها خلال الفترة الحالية، حيث ان اللاعب لم يتواجد ضمن قائمة اللاعبين في الجولة الاستعدادية للموسم الجديد، كما ان إدارة النادي أكدت ان اللاعب اصبح قريب من الانتقال إلى نادي نيس الفرنسي.

2- جاك ويلشير.

جاء الإنجليزي جاك ويلشير، ليكون ضمن اللاعبين التي يرغب فينجر في التخلي عنهم قبل بداية الموسم، حيث أكدت تقارير إنجليزية أمس أن اللاعب سينتقل إلى فريق سامبدوريا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت التقارير الواردة من إيطاليا أن ادارة سامبدوريا على اتم الاستعداد لتقديم 7.5 مليون جنيه استرليني من أجل ضم اللاعب وتعزيز خط الوسط.

3- أوليفيه جيرو.

ظهر الفرنسي أوليفيه جيرو، ضمن الأسماء الراحلة عن صفوف الجانرز، حيث أشار العديد من التقارير أن هناك العديد من الأندية ترغب في ضم جيرو بعد أن قرر فينجر استبعاده من قائمته للموسم الجديد، وهي إيفرتون ووست هام يونايتد الإنجليزيين، ونادي مارسيليا الفرنسي.

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4-فويتشيك تشيزني

أرتبط اسم تشيزني بالانتقال إلى نادي يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الجاري، وهو ما دفع فينجر لوضع الحارس ضمن الأسماء الراحلة عن الفريق.

5- كارل جينكسون

بعد أن أنتهت إعارة جينكسون من نادي وست هام يونايتد، عاد ليجد اسمه ضمن قائمة الراحلين عن الفريق، بعد أن قرر فينجر الاستغناء عنه قبل بداية موسم 2017-2018 من البريميرليج.

6- كيران جيبس.





أظهر نادي وست بروميتش البيون رغبته في ضم الإنجليزي كيران جيبس من آرسنال، بعد أن قرر فينجر الاستغناء عن 8 لاعبين من بينهم جيبس الظهير الأيسر للفريق.

7- لوكاس بيريز.

تواجد لوكاس بيريز، ضمن الاسماء الراحلة عن صفوف أرسنال خلال الفترة الحالية، حيث ارتبط اسم بيريز بالانتقال إلى نادي إيفرتون الإنجليزي.

8- كالوم تشامبرز.

جاء اسم الإنجليزي تشامبرز، ضمن الأسماء الراحلة عن آرسنال في الميركاتو الحالي، وابدى نادي كريستال بالاس الإنجليزي رغبته في ضم اللاعب قبل انتهاء فترة الانتقالات الحالية.