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رئيس الوزراء اللبنانى: الجيش يقوم بما يلزم لحماية المواطنيين والنازحين

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء اللبنانى: الجيش يقوم بما يلزم لحماية المواطنيين والنازحين

10:24 م الثلاثاء 18 يوليه 2017

رئيس الوزراء اللبنانى: الجيش يقوم بما يلزم لحماية المواطنيين والنازحين

رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريري

بيروت - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريري أن الجيش اللبناني يقوم بكل ما يلزم لحماية اللبنانيين والنازحين كما أن مسؤولة عن سيادة أراضيها.

وأشار الحريرى فى تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إلى أن الجيش سيقوم بعملية مدروسة في جرود عرسال والحكومة تعطيه الحرية لمعالجة هذا الأمر، كما أنه سيقوم بالتحقيق فى وفاة السوريين في عرسال، كما يقوم الطب الشرعي بعمله لإعداد تقرير حول الحادث، وسنطلع الرأي العام على التقرير فور صدوره.

وشدد الرئيس الحريري على أن الجيش هو المسؤول عن كل الحدود ولا وجود لأي غرفة مشتركة بين الجيشين اللبناني والسوري ومجموعات أخرى.

من جانب آخر استعرض الحريري خلال لقائه، الثلاثاء، رئيسة منطقة "إيل دو فرانس" الوزيرة الفرنسية السابقة فاليري بيكريس والوفد المرافق لها، سبل التعاون بين إيل دو فرانس وبيروت وكذلك مشاكل السكن في مدينة بيروت والازدحام والسكان خاصة وأن هذه المدينة تجذب اللبنانيين كما تجذب أيضا النازحين.

وقالت فاليري بيكريس عقب اللقاء، إن الحريرى بحث معها المأساة الإنسانية التي يعيشها لبنان مع وجود النازحين فيه وكل ما يمكن القيام به من أجل دعم العمران في بيروت و دعم الاقتصاد اللبناني وتبادل الجامعيين والباحثين بين المدينتين، وكذلك تقديم الدعم الإنساني لمساعدة النازحين.

وتابعت: "نحن ننتظر الزيارة التي سيقوم بها الحريري لاحقا إلى باريس لاستكمال المباحثات".

وعلى صعيد أخر استقبل رئيس الوزراء اللبناني السفير البريطاني في لبنان هيوجو شورتر يرافقه مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إدارة التنمية الدولية البريطانية دافيد هالم ومدير عام التنمية الاقتصادية في الإدارة راشيل ترنر، وجرى عرض لملف النازحين وسبل دعم لبنان فى هذا الصدد.

هذا المحتوى من

Asha

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