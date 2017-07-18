تعين الدكتور العبيدي مديرًا لمستشفيات أسوان الجامعية
تعين الدكتور العبيدي مديرًا لمستشفيات أسوان الجامعية
10:17 م الثلاثاء 18 يوليو 2017
جامعة أسوان
أسوان - إيهاب عمران:
أصدر الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين الدكتور عبد الله العبيدى المدرس بكلية الطب مديرًا لمستشفيات أسوان الجامعية لمدة عام، خلفًا للدكتور محمد صلاح الذي تقدم باستقالته من إدارة المستشفى الأسبوع الماضي، لظروف خاصة.
والدكتور عبد الله محمود عبد الله العبيدي حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الأزهر بأسيوط 1997، كما حصل على ماجستير ودكتوراة في الكيمياء الحيوية والهندسة الوراثية والجزئية، ودبلوم في إدارة الأعمال، ودبلوم مكافحة العدوى، ودبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية وأمراض الدم، ودبلوم الجودة، وأخيرًا ماجستير في إدارة الأعمال.
كما يعمل مدربًا معتمدًا بجامعة القاهرة وجامعة مسيوري بالولايات المتحدة الأمريكية.
وشغل الدكتور عبد الله منصب رئيس قسم الكمياء العضوية بطب أسوان ومدير الجودة ووحدة معلومات it بكلية الطب بجامعة أسوان.
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