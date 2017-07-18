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محافظ دمياط: شباب المحافظة يحددون ميزانية المراكز في الخطة الاستثمارية

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مصراوي Masrawy

محافظ دمياط: شباب المحافظة يحددون ميزانية المراكز في الخطة الاستثمارية

10:13 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

محافظ دمياط: شباب المحافظة يحددون ميزانية المراكز في الخطة الاستثمارية

محافظ دمياط إسماعيل عبد الحميد طه

دمياط - محمد إبراهيم: 

قال محافظ دمياط، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، إنه قرر إشراك شباب المحافظة في تحديد أولويات صرف مخصصات المراكز والمدن من الخطة الاستثمارية المقررة للمحافظة.

وأوضح المحافظ، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن إجمالى عدد الشباب المشاركين في هذه التجربة يصل إلى 150 شابًا وفتاة من مراكز المحافظة المختلفة، من المشهود لهم في مجال خدمة المجتمع والعمل التطوعي، والذين لهم أدوار بارزة في هذا المجال، مشيرًا إلى إشراك هؤلاء الشباب في متابعة تنفيذ المشروعات بالمراكز والمدن والوقوف على الأداء ودقة التنفيذ.

وأكد محافظ دمياط أن الشباب هم عماد الأمة وسر نهضتها وقادة المستقبل وأنه لابد من استثمار طاقاتهم بالشكل الإيجابي، وإشراكهم فى بناء المجتمع بالتنسيق مع جهود الجهاز التنفيذي في المحافظة للعمل على تحسين ظروف المجتمع المحلي والسعي لتكامله.

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