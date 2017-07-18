لافروف يبحث مع نظيره الأردني تسوية الأزمة السورية

موسكو - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، في مكالمة هاتفية - مسألة التسوية في سوريا وسبل إقامة نظام وقف الأعمال القتالية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان: "تبادل الوزيران الآراء حول المشاكل الإقليمية القائمة، مع التركيز على التسوية السورية، وذلك في تطور للمكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل الأردني عبد الله الثاني".

وأضافت الوزارة: "ناقش الوزيران خلال الاتصال التدابير التي تقوم بها روسيا بالإضافة إلى دول أخرى بما فيها الأردن من أجل إقامة نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا، وعلى وجه الخصوص تنفيذ مذكرة إنشاء منطقة تخفيف التصعيد جنوب غربي سوريا التي تم توقيعها في 7 يوليو، في عمان من قبل ممثلي روسيا، والأردن، والولايات المتحدة".

وتابع البيان أنه تم التأكيد على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وفقا للقرار الأممي رقم 2254"، كما تطرق الوزيران إلى أهمية الخروج من المأزق التي وصلت إليه المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية عبر إقامة مفاوضات مباشرة حول كافة القضايا بما في ذلك القدس.