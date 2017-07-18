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رئيس مجلس الدولة الليبي يلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي

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مصراوي Masrawy

رئيس مجلس الدولة الليبي يلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي

10:03 م الثلاثاء 18 يوليه 2017

رئيس مجلس الدولة الليبي يلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي

رئيس مجلس الدولة الليبي

طرابلس - (أ ش أ):

جددت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بيتينا موشايد، دعم الاتحاد للاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه كإطار أساسي وحيد لحل الأزمة الليبية، مشددة على ضرورة اللجوء للحوار لتجاوز الخلافات والعقبات التي تواجه تطبيق الاتفاق بشكل كامل.

جاء ذلك خلال لقاء السفيرة الأوروبية مع رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عبر صفحته على "فيسبوك"، إن اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي وآفاق التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، ومستجدات أزمة الهجرة غير الشرعية التي تعانيها ليبيا والدول الأوروبية.

وأكد السويحلي للسفيرة الأوروبية خلال اللقاء التزام المجلس الأعلى للدولة بالاتفاق السياسي الليبي كخارطة طريق توافقية لمرحلة انتقالية أخيرة تؤدي إلى انتخابات عامة عقب إقرار دستور دائم للبلاد.

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مصراوي Masrawy

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