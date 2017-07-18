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الزمالك يستقر على بقاء «إيناسيو».. وضم «منصور ومرعي» للجهاز الفني

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الزمالك يستقر على بقاء «إيناسيو».. وضم «منصور ومرعي» للجهاز الفني الزمالك يستقر على بقاء «إيناسيو».. وضم «منصور ومرعي» للجهاز الفني

التحرير

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استقر مجلس إدارة ، برئاسة ، خلال الجلسة التي عقده اليوم، على الإبقاء على البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق في منصبه.

وفوض مجلس الزمالك كلا من هاني زادة عضو مجلس الزمالك وحازم ياسين أمين الصندوق، لعقد جلسة مع إيناسيو غدًا الأربعاء، وسوف يعرض الثنائي على المدير الفني رحسل جهازه المعاون، مع تعيين أيمن منصور في منصب مدير الكرة، وعصام مرعي في منصب المدرب العام، وفي حالة موافقته على ذلك سوف يستمر في منصبه كمدير فني للفريق.

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الجدير بالذكر أن الزمالك خسر لقب الدوري الموسم المنقضي، بعد أن احتل المركز الثالث بجدول السمابقة، وكذلك ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات.

 

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التحرير

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