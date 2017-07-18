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رسميًا.. الزمالك يتعاقد مع أحمد مدبولي لمدة 5 مواسم

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رسميًا.. الزمالك يتعاقد مع أحمد مدبولي لمدة 5 مواسم رسميًا.. الزمالك يتعاقد مع أحمد مدبولي لمدة 5 مواسم

التحرير

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أنهى مرتضى منصور رئيس نادي  صفقة انتقال أحمد مدبولي، نجم خط وسط نادي النصر للتعدين، لمدة 5 مواسم مقابل 4 ملايين جنيه، يحصل عليها ناديه.

وتم توقيع العقود في مكتب رئيس الزمالك بالدقي في حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إلادارة واللاعب ومندوب نادي التعدين والذي حصل على نصف المبلغ المتفق عليه نقدًا على أن يتم سداد المبلغ المتبقي في يناير المُقبل.

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وكان مسؤولي التعدين قد أجلوا البت في عرض الزمالك ،الذي تم تقديمه منذ عدة أيام بحجة وصول عروض مالية أعلى من عرض الأبيض، لكن تمسك اللاعب بارتداء الفانلة البيضاء حسم الصفقة للزمالك. 

الجدير بالذكر أن أحمد مدبولي البالغ من العمر 24 عامًا، قد وقع رسميًا لمسؤولي الزمالك لمدة 5 مواسم ،مقابل الحصول علي مليون جنيه في الموسم الأول بزيادة 200 ألف عن كل موسم، حيث حصل اللاعب على 200 ألف جنيه مقدم تعاقد عقب توقيعه مباشرة.

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التحرير

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