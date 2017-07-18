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فيديو| مرتضى منصور: 10 راحلين عن الزمالك خلال 48 ساعة

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فيديو| مرتضى منصور: 10 راحلين عن الزمالك خلال 48 ساعة فيديو| مرتضى منصور: 10 راحلين عن الزمالك خلال 48 ساعة

التحرير

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قال ، رئيس نادي ، إن اجتماع مجلس إدارة النادي تطرق للحديث عن أسباب تراجع نتائج فريق الكرة، وانتهى باتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة، فيما يخص الصفقات الجديدة، واللاعبين الراحلين عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد «مرتضى»، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، أن قائمة اللاعبين الراحلين عن الفريق الأبيض سيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة، كاشفًا أن القائمة ستضم 10 لاعبين.

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وأضاف رئيس القلعة البيضاء، أن مفاوضات ناديه مستمرة مع المصري لضم أحمد كابوريا، ومع للمقاصة، لضم أحمد داوودا، مع احتمالية عودة محمد كوفي، بعد التعاقد مع الكونغولي كاسونجو كابونجو، والغاني بنيامين أشيمبونج، وعودة حازم إمام، وإبراهيم عبد الخالق، وضم الإيفواري رزاق سيسيه وإعارته لأحد الأندية.

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التحرير

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