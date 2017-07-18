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الحسيني عن أوضاع الزمالك: «مأساة.. كل حاجة في إيد رئيس النادي»

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الحسيني عن أوضاع الزمالك: «مأساة.. كل حاجة في إيد رئيس النادي» الحسيني عن أوضاع الزمالك: «مأساة.. كل حاجة في إيد رئيس النادي»

التحرير

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أعرب الإعلامي يوسف الحسيني، مساء الثلاثاء، عن استيائه مما قدمه نادي أمام الأهلي، في المباراة التي أُقيمت أمس على برج العرب، وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، مؤكدًا أن ما حدث مأساة بكل المقاييس.

أضاف الحسيني، المعروف بانتمائه للأبيض، خلال تقديمه برنامج «بتوقيت القاهرة»، عبر فضائية «أون لايف»، «أظن أنه آن الأوان أن تكون هناك لجنة كرة في الزمالك، يكون لها حق القرار والتشكيل، وتخضع للمحاسبة، لكن مأساة حقيقة وبؤس إن كل حاجة تبقى في إيد رئيس النادي».

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تابع: «الحقيقة ماينفعش اللي بيحصل في الزمالك، وعمر ده ما هيصلح حال الفريق، أنا ضد إننا نعلق المشنقة للفريق، أنا شايف إن الفريق مظلوم، لكن المشكلة في إدارة الفريق، هزيمة مؤسفة وحاجة تكسف الحقيقة».

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التحرير

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