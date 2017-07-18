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"دعم مصر": الاجتماعات القادمة للمكتب السياسي بالمحافظات.. والبداية من الصعيد

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مصراوي Masrawy

"دعم ": الاجتماعات القادمة للمكتب السياسي بالمحافظات.. والبداية من الصعيد

09:45 م الثلاثاء 18 يوليه 2017

ائتلاف دعم مصر

كتب - أحمد علي:

قرر المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، أن تكون القضية الرئيسية في دور الانعقاد الدائم هي الإصلاح التشريعي والإداري للدولة تماشيا مع السياسة التي انتهجها الرئيس عبدالفتاح منذ انتخابه وذلك بإصدار عدد من التشريعات التي تحقق هذا الهدف.

جاء ذلك في اجتماع المكتب السياسي الذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس محمد السويدي.

وقال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي للائتلاف، إن المكتب السياسي ناقش الأجندة التشريعية المقترحة في دور الانعقاد المقبل، حيث سيكون في مقدمتها قوانين التأمين الصحي الشامل والعمل والإدارة المحلية، كما قرر المكتب السياسي أن يتبنى الائتلاف حلولا لعدد من المشكلات المجتمعية كمشكلة البطالة وعودة الجماهير للملاعب الرياضية.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على أن تكون الاجتماعات المقبلة للمكتب السياسي خارج القاهرة بمختلف المحافظات وستكون البداية من جنوب الصعيد مواكبة مع افتتاح عدد من المقرات الفرعية للائتلاف بالمحافظات.

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