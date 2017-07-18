رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا لمتابعة مشروعات تنموية في البحر الأحمر

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ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعه الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة البحر الأحمر خاصة المناطق الأكثر احتياجًا من بينها حلايب وشلاتين، والتي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال النهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم فى عدد من القطاعات الخدمية مثل الإسكان، ومياه الشرب، والصحة، والزراعة.

جاء ذلك بحضور وزراء الإسكان، والصحة، والتخطيط، والتربية والتعليم، والزراعة، بالإضافة إلى محافظ البحر الأحمر، ورئيس هيئة الثروة المعدنية، ورئيس هيئة موانىء البحر الأحمر.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية فى حلايب وشلاتين فى مواعيدها المقررة، موجهاً بتوفير المخصصات المالية اللازمة لضمان توفير الخدمات المطلوبة للمواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم.

واستعرض الاجتماع تقريرًا شاملًا بشأن الموقف الحالي للمشروعات المختلفة في تلك المنطقة سواء الجارى دراستها أو التي يتم تنفيذها بالفعل، ففى مجال الإسكان أكد وزير الإسكان أنه جارى العمل علي الانتهاء من تنفيذ 500 وحدة سكنية فى آخر شهر سبتمبر القادم، فضلًا عن 600 وحدة أخرى من المتوقع الانتهاء منها خلال شهر سبتمبر في العام القادم في كل من حلايب وشلاتين وأبو رماد، بالإضافة إلى وحدات السكن الإدارى المخصصة للعاملين بالجهات الإدارية.

وفيما يتعلق بمشروعات المياه المتضمنة إنشاء وتطوير محطات وشبكات التوزيع والخزانات، أوضح الوزير أن نسبة تنفيذ هذه المشروعات بلغت حوالي 90%، وأنه سيتم الانتهاء منها بالكامل فى الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2017 بما يتيح خدمة أفضل للمواطنين، أما فيما يتعلق بموارد الطاقة الكهربائية فى المنطقة، والتى تعتمد حاليا على عدد من محطات الطاقة الشمسية، وجه رئيس الوزراء بالتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.

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وفى مجال الصحة تم استعراض المشروعات الجارية من إنشاء وتطوير للمستشفيات حيث تمت الإشارة إلى مستشفى شلاتين المركزية التى تم بناؤها على أعلى مستوى ومشروع إقامة مستشفى آخر فى حلايب لخدمة المدينة والمناطق المجاورة، فضلًا عن التأكد من توفير الكوادر الفنية المطلوبة من الأطباء في مختلف التخصصات لضمان سير العمل بها وتلبية احتياجات المرضي، ووجه رئيس الوزراء بضرورة انتظام الخدمات الصحية المقدمة وتقديم حزمة حوافز للأطباء تشجيعًا لهم للعمل فى تلك المناطق.

وتناول الاجتماع الدراسات الخاصة بإنشاء مينائى الصيد فى شلاتين وابو رماد واللذان يتضمنان مناطق خدمات لوجيستية وإدارية ومصنع ثلج وتعبئة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 270 مليون جنيه، وفى هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من المينائين قبل نهاية العام الحالى مع دراسة وسائل النقل المطلوب إتاحتها لنقل وتوزيع الأسماك إلى مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك فى ضوء ما يمثله هذا المشروع من إتاحة موارد صيد إضافية وزيادة فرص العمل فضلًا عن ما يحققه من عائد اقتصادى، كما أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من مشروع توفير عدد من مراكب الصيد لأهالى المنطقة.

وفيما يتعلق بمجال الزراعة، تم التأكيد على ضرورة استكمال تنفيذ 50 صوبة من أصل 100 صوبة وذلك قبل نهاية العام الحالي من أجل توفير الخضروات والفاكهة وزيادة فرص العمل بالمنطقة، فضلًا عن بعض المقترحات لزراعة نباتات يمكن استخدامها فى صناعة علف يصلح للإنتاج الداجنى والحيوانى، مع الأخذ فى الاعتبار إمكانية إقامة مشروعات فى تلك المجالات فى المنطقة.

كما تناول الاجتماع كذلك توفير الخدمات التعليمية لمختلف المراحل من خلال توفير الكوادر الفنية من المعلمين فى ضوء وجود عدد كبير من الطلبة سواء فى التعليم العام أو الأزهرى، وذلك من خلال تقديم حزمة مزايا للمعلمين لجذبهم للعمل فى تلك المناطق وتسهيل إقامتهم فيها، وكذا استمرار محافظة البحر الأحمر فى تشجيع التلاميذ على الانتظام فى العملية التعليمية، وكذلك وجه رئيس الوزراء بتوفير المخصصات المالية لإقامة نزل شباب فى شلاتين بتكلفة تقدر بحوالى 10 ملايين جنيه.