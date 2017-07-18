موسى: مصير حاملي السلاح في أحداث الوراق مثل «حسم»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حذّر الإعلامي أحمد موسى، أهالي جزيرة الوراق من اندساس عناصر تابعة بجماعة الإخوان، كحركة «حسم» المسلحة الإرهابية، لافتًا إلى أن بعض النخب الفاسدة يحاولون استغلال الحدث لإشعال الأزمة.

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أنه لابد من محاكمة من حمل السلاح خلال الأحداث، وذلك لفرض سلطة الدولة، مشدّدًا على أن مصر دولة قانون.

تابع: «ترفع إزاي السلاح على القوات المسلحة اللي كانت هناك؟ مين في البلد دي أقوى من الجيش؟ مفيش في البلد حد يرفع سلاح على الجيش، واللي يعمل كده مصيره زي (حسم)، محدش يفتكر نفسه فتوة، واللي ليه حق ياخده، ولا تراجع عن تطبيق الدولة للقانون».