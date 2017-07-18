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رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية «القطن من البذرة إلى الكسوة»

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رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية «القطن من البذرة إلى الكسوة» رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية «القطن من البذرة إلى الكسوة»

التحرير

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شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المصرية ممثلة فى وزارتى التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضى من جانب، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية من جانب آخر، لتنفيذ مشروع «القطن من البذرة إلى الكسوة»، الهادف إلى تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومصنعي القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصري.

ووقع البروتوكول المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة جيوفانا تشيلى مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وفيلايس لونجوباردى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، اليوم الثلاثاء، بمقر هيئة الاستثمار .

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وينص بروتوكول التعاون على تنفيذ مشروع على مدار عامين تصل تكلفته الإجمالية إلى مليون و500 ألف يورو، ويتضمن رفع كفاءة قدرات مزارعى القطن فيما يتعلق بالممارسات الزراعية المستدامة للقطن العضوي، وتعزيز القدرات الإنتاجية لعدد من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج، إضافة إلى رفع مهارات مجموعة من القائمين على تجارة التجزئة وتنمية مهارات عدد من العاملين بمجال الزراعة والفنيين والمهنيين العاملين في شركات المنسوجات، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية لعدد من طالب المدارس الصناعية والزراعية وبناء القدرات لمجموعة من مؤسسات الدعم الفني والمراكز المتخصصة.

وعقب التوقيع تمت الإشارة إلى أهمية تطوير صناعة الغزل والنسيج والعمل على زيادة نسبة مساهمتها فى إجمالي الناتج المحلي خاصة، وأنه يعمل بها عدد كبير من حجم القوى العاملة الصناعية في ، وتمثل صادراتها نسبة 15% من الصادرات المصرية غير البترولية، وباعتبارها فى مقدمة أولويات الدولة وأحد القطاعات الرئيسية فى استراتيجية التنمية الصناعية التى أطلقتها وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا.

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