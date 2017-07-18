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صور| والدة «شهيد البحيرة»: «اتصل بينا من يومين يودعنا»

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قالت والدة المجند مصطفى محمد منير النجار، الذي استشهد، أمس الإثنين، إثر عملية إرهابية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، إن آخر اتصال منه كان قبل يومين، مضيفة: "اطمن عليا وقولتله مرات عمك بتسلم عليك، قالي إديهالي أكلمها وكانت أول مرة يقولي كده، أكنه كان عايز يودع كل حبايبه".

وأضافت والدة الشهيد، لـ"التحرير"، أن نجلها كان سينهي خدمته الشهر المقبل وكان معه صور التسليم، مشيرة إلى أنهم اتصلوا به، أمس، لكن هاتفه كان مغلقا طوال اليوم، حتى جاءهم خبر استشهاده.

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واتشحت قرية "نظير" التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بالسواد حزنا على الشهيد، الذي توفي إثر عملية إرهابية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، فيما احتشد أهالي الشهيد بالقرية والقرى المجاورة، في انتظار وصول جثمانه لدفنه بمقابر العائلة.

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