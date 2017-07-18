الحكومة: علاوة القطاع الخاص تحقق التوازن بين الأجور والأسعار

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن المبادرات الصادرة من ممثلى منظمات أصحاب الأعمال بشأن علاوة العاملين بالقطاع الخاص، تخضع للقواعد والنظم الداخلية والمالية الحاكمة لكل شركة أو منشأة، وظروفها المالية والاقتصادية.

وأوضح أن نسبة العلاوة تبلغ 10% من الأجر التأمينى، ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، وبحد أدنى 165 جنيهًا وأقصى 330 جنيهًا، تُصرف من أول شهر يوليو الجارى، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من علاوات بأنواعها المختلفة منذ شهر يناير من العام الجارى، ما عدا العلاوة الدورية.

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وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد مراسم التوقيع على مبادرة ممثلى منظمات أصحاب الأعمال، اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بشأن قواعد صرف علاوة خاصة بدءًا من أول يوليو الجارى، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يهدف لتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.