إصابة خطيب المسجد الأقصى في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي

كتب - علاء المطيري:

أصيب خطيب المسجد الأقصى، عكرمة صبري، برصاص مطاطي أطلقته قوات الاحتلال لتفريق اشتباكات عنيفة مع المصلين عند باب الأسباط في القدس، و وفقًا لقناة الغذ الإخبارية.

وكان عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، وخطيب المسجد الأقصى ذكر، أمس الإثنين، أن البوابات الإلكترونية لا يمكنها الحفاظ على الأمن وأن القصد منها سحب صلاحيات الأوقاف الإسلامية عن المسجد الأقصى.

وأغلقت إسرائيل المسجد الأقصى، الجمعة، الماضي عقب هجوم أدى إلى مقتل ضابطين إسرائيليين قبل أن تتمكن القوات الإسرائيلية من قتل مهاجمين من عرب إسرائيل.

وأعيد، فتح المسجد الأقصى باستخدام بوابات إليكترونية رفض المصلون الدخول عبرها وأقاموا الصلاة خارج المسجد.

وزادت حدة التوترات في محيط المسجد الأقصى منذ ذلك الحين وسط تحذيرات دولية وإقليمية من إمكانية أن يتسبب الوضع الحالي في انفجار العنف.