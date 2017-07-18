أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة 5 جنود بالقوات الخاصة الليبية في بنغازي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة 5 جنود بالقوات الخاصة الليبية في بنغازي

09:13 م الثلاثاء 18 يوليه 2017

مقتل وإصابة 5 جنود بالقوات الخاصة الليبية في بنغازي

القوات الخاصة الليبية

بنغازي - (أ ش أ):

لقي جنديان بالقوات الخاصة الليبية مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار لغم أرضي بمنطقة الصابري ببنغازي.

وأكد مسؤول مكتب الإعلام بالقوات الخاصة الليبية، رياض الشهيبي، في تصريح "لبوابة الوسط" مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين جراء انفجار لغم أرضي بمنطقة الصابري ببنغازي.

وأضاف الشهيبي، إن منطقة سيدي خريبيش بمدينة بنغازي شرق البلاد باتت خارج منطقة العمليات العسكرية.

وأوضح، أن قواتهم تقدمت وفرضت سيطرتها على منطقة سيدي خريبيش بالكامل، مؤكدًا أن 98 % من سوق الجريد بات تحت السيطرة، عدا العمارة السكنية التي تحوي محال اللحوم والأحذية والتي يطلق عليها عمارة عفط، وهي مواجهة لأقواس الفندق البلدي ومربع المقاهي.

وأشار الشهيبي إلى أن جيوب التنظيمات الإرهابية باتت محاصرة في مساحة صغيرة جدًا، وجارٍ التعامل معها من قبل القوات الخاصة ووحدات الجيش الليبي الأخرى التي تفرض طوقًا على تلك الجيوب.

ونوه مسؤول مكتب الإعلام بالقوات الخاصة، رياض الشهيبي، إلى أنه فور انتهاء عملية تطهير تلك المنطقة سيتم إعلان انتهاء العمليات العسكرية.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السبسي يهاتف قائد الجيش الليبي حفتر لدفع العملية السياسية في ليبيا

    أخبار

  • العرب اليوم: وساطة فرنسية في الأزمة الخليجية وتطورات "المسجد الأقصى"

    أخبار

  • مصدر عسكري ليبي يؤكد مقتل قياديين بـ"شورى بنغازي" الإرهابي‎

    أخبار

  • العرب اليوم: انتشار الجيش الاسرائيلي في القدس واحتدام المعارك بالرقة

    أخبار

إعلان

5136ddcf5d.jpg
613aaa0f8f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟

بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد

بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس