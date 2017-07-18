مقتل وإصابة 5 جنود بالقوات الخاصة الليبية في بنغازي

بنغازي - (أ ش أ):

لقي جنديان بالقوات الخاصة الليبية مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار لغم أرضي بمنطقة الصابري ببنغازي.

وأكد مسؤول مكتب الإعلام بالقوات الخاصة الليبية، رياض الشهيبي، في تصريح "لبوابة الوسط" مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين جراء انفجار لغم أرضي بمنطقة الصابري ببنغازي.

وأضاف الشهيبي، إن منطقة سيدي خريبيش بمدينة بنغازي شرق البلاد باتت خارج منطقة العمليات العسكرية.

وأوضح، أن قواتهم تقدمت وفرضت سيطرتها على منطقة سيدي خريبيش بالكامل، مؤكدًا أن 98 % من سوق الجريد بات تحت السيطرة، عدا العمارة السكنية التي تحوي محال اللحوم والأحذية والتي يطلق عليها عمارة عفط، وهي مواجهة لأقواس الفندق البلدي ومربع المقاهي.

وأشار الشهيبي إلى أن جيوب التنظيمات الإرهابية باتت محاصرة في مساحة صغيرة جدًا، وجارٍ التعامل معها من قبل القوات الخاصة ووحدات الجيش الليبي الأخرى التي تفرض طوقًا على تلك الجيوب.

ونوه مسؤول مكتب الإعلام بالقوات الخاصة، رياض الشهيبي، إلى أنه فور انتهاء عملية تطهير تلك المنطقة سيتم إعلان انتهاء العمليات العسكرية.