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مسؤول إسرائيلي يؤكد تعليق ألمانيا صفقة غواصات مع تل أبيب

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مصراوي Masrawy

مسؤول إسرائيلي يؤكد تعليق ألمانيا صفقة غواصات مع تل أبيب

09:09 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

مسؤول إسرائيلي يؤكد تعليق ألمانيا صفقة غواصات مع تل أبيب

ارشيفية

غزة - (أ ش أ):

أكد مسؤول في مجلس الأمن الوطني الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، صحة تقارير بخصوص تعليق ألمانيا توقيع مذكرة تفاهم حول بيعها لثلاث غواصات إلى الجانب الإسرائيلي.

وجاء هذا التأكيد من جانب المسؤول الإسرائيلي، بحسب صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية في أعقاب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، مشددا على أن برلين أرجأت التوقيع على مذكرة التفاهم في ضوء التحقيق الذي أجرته إسرائيل حول احتمالية ارتكاب عدد من المسئولين الإسرائيلين جرائم فساد تتعلق بالصفقة.

وذكرت الصحيفة أن التوقيع على المذكرة كان من المقرر أن يتم في ألمانيا ولكن تم تأجيل الحدث إلى أجل غير مسمى.

وقد وضع عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين تحت الإقامة الجبرية للاشتباه في ضلوعهم في جرائم رشوة واحتيال متعلقة بالصفقة.

وتنطوي الصفقة بين ألمانيا وإسرائيل على شراء الأخيرة ثلاث غواصات إلى جانب قوارب صواريخ لحماية منصات الغاز الطبيعي الإسرائيلية في البحر المتوسط.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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