البيئة: تشتيت بقعة سولار بأسوان وفتح محطات المياه المغلقة

كتبت - مادي غيث:

أكدت وزارة البيئة، أنه تم تشتيت بقعة السولار التي أدت إلى تلوث بين منطقتي أبو الريس والجعافرة بنهر النيل بأسوان، كما تم إعادة فتح محطات مياة الشرب وهي تعمل الآن بشكل طبيعي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه "جارى اتخاذ الإجراءات اللازمه لتحديد مصدر التلوث واتخاذ الاجراءات القانونية حياله حيث يحتمل أن يكون التلوث ناتج عن احدي العائمات السياحية الموجودة بالمنطقة".

وكان الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أصدر توجيهاته باتخاذ الاجراءات اللازمة للسيطرة على بقعة سولار بنهر النيل بأسوان، حيث ورد بلاغا إلى غرفة العمليات المركزية اليوم من إدارة البيئة بمحافظة أسوان، أفاد بوجود تلوث بالسولار بالنيل بين منطقتي أبو الريش والجعافرة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه على الفور توجهت لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شؤن البيئة بأسوان للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع هيئة حماية نهر النيل وشرطة البيئة والمسطحات، حيث تبين أن التلوث عبارة عن بقعة بسيطة من السولار وتم إغلاق محطتى مياه أبو الريش وبهاريس كإجراء احترازي.​