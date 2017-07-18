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مقتل مسؤول في مجلس تنفيذي بريف حلب الشرقي

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مصراوي Masrawy

مقتل مسؤول في مجلس تنفيذي بريف حلب الشرقي

09:03 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

مقتل مسؤول في مجلس تنفيذي بريف حلب الشرقي

ارشيفية

دمشق - (د ب أ): 

توفي مسؤول العلاقات العامة والمصالحة في مجلس منبج التنفيذي الشيخ شلاش الشلاش، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بجراح أصيب بها أمس إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته بمدينة منبج في ريف حلب الشرقي التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية.

وقالت مصادر مقربة من قوات سورية الديمقراطية في مدينة منبج لوكالة الأنباء الألمانية إن "الشيخ شلاش توفي، اليوم الثلاثاء، في مشفى حلب الجامعي بعد انفجار عبوة ناسفة وضعت تحت سيارته في مدينة منبج".

وأضافت المصادر: "يعتبر الشيح شلاش الذي ينحدر من قرية الشيخ يحيى في ريف منبج أحد وجهاء عشيرة الغنايمة العربية والتي انضم العشرات من أبنائها إلى مجلس منبج العسكري التابع لقوات سورية الديمقراطية، وبعد سيطرة القوات الحكومية السورية على مناطق غرب منبج وطرد تنظيم "داعش" وأصبح أبرز الداعمين للقوات الحكومية ومن بين الأعضاء مجلس الشعب في مدينة منبج الذين رفعوا العلم السوري في منطقة دوار الكتائب في المدينة".

يذكر أن قوات قسد سيطرت على مدينة منبج في شهر أغسطس العام الماضي بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي بعد معارك استمرت لأكثر من شهرين مع مسلحي "داعش".

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