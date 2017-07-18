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جنرال أمريكي: بيونج يانج تمتلك القدرة على ضرب أمريكا بالصواريخ

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مصراوي Masrawy

جنرال أمريكي: بيونج يانج تمتلك القدرة على ضرب أمريكا بالصواريخ

08:59 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

جنرال أمريكي: بيونج يانج تمتلك القدرة على ضرب أمريكا بالصواريخ

زعيم بيونج يانج

واشنطن - (أ ف ب):

أعلن جنرال أمريكي، الثلاثاء، أن كوريا الشمالية لديها القدرة على ضرب الولايات المتحدة بصاروخ بالستي عابر للقارات، لكن دون أن تتمكن بعد من إصابة أهداف دقيقة.

وفي الرابع من يوليو اطلقت بيونج يانج بنجاح اول صاروخ عابر للقارات قادر بحسب خبراء على ضرب الأراضي الأمريكية في ألاسكا أو هاواي.

وقال الجنرال بول سيلفا نائب رئيس أركان الجيوش الأمريكية إنه يشك في قدرة كوريا الشمالية على ضرب الولايات المتحدة بدقة.

وقال أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ "إني موافق مع التقييم القائل أن كوريا الشمالية تتجه بسرعة نحو تطوير قدرة تتعلق بالصواريخ البالستية العابرة للقارات".

وأضاف: "ما يقوله لي الخبراء هو أن الكوريين الشماليين لم يثبتوا بعد القدرة على توجيه والسيطرة على صواريخهم ما سيكون ضروريا" لضرب الهدف بدقة.

وتابع إنه في ما يتعلق بالمدى، واضح أنهم قادرون على ذلك، أي بلوغ الأراضي الأمريكية.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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