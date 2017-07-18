مصادر يمنية: مقتل 19 مدنيًا في قصف نفذه التحالف العربي فى تعز

صنعاء - (د ب أ):

أكد مصدر محلي مسؤول موالي للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، مقتل 19 مدنياً وإصابة اثنين آخرين، في قصف لمقاتلات التحالف العربي بطريق الخطأ بمحافظة تعز على مسافة 275 كيلومترا جنوب اليمن.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الألمانية، إن مقاتلات التحالف قصفت بغارتين جويتين "عن طريق الخطأ" منازل أسر نازحة في منطقة الهاملي بمديرية موزع غربي تعز.

في الوقت ذاته، أكد شهود عيان لـ(د ب أ)، أن معظم الضحايا نساء وأطفال، لافتين إلى أن عملية البحث عن الضحايا لا تزال مستمرة، وسط استمرار تحليق مكثف من قبل مقاتلات التحالف العربي.

وحتى اللحظة لم تصدر قوات التحالف العربي أي تصريح حول ذلك.

وتشهد عدد من الجبهات في محافظة تعز، معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات الموالية لهم من جهة، والقوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف من جهة ثانية.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية ضرباتها الجوية على مواقع الحوثيين والقوات الموالية لهم منذ نحو عامين، إلا أن بعض الغارات استهدفت مدنيين وخلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوفهم.