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بريطانيا تحتفل بالذكرى الـ200 لوفاة الروائية جين أوستن

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بريطانيا تحتفل بالذكرى الـ200 لوفاة الروائية جين أوستن

08:49 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

بريطانيا تحتفل بالذكرى الـ200 لوفاة الروائية جين أوستن

الروائية الإنجليزية جين أوستن

لندن - (د ب أ): 

احتفلت بريطانيا بالذكرى الـ200 لوفاة الروائية الإنجليزية جين أوستن اليوم الثلاثاء، بسلسلة من الأحداث من بينها إزاحة الستار عن تمثال للكاتبة وإصدار عملات نقدية وورقية جديدة.

وأزيح الستار عن تمثال برونزي بالحجم الطبيعي لها بعد حفل أقيم في وسط مدينة باسينجستوك بمقاطعة هامبشاير الواقعة جنوبي البلاد، حيث قضت أوستن معظم حياتها.

كما تم تنظيم فعاليات تتعلق بعرض العديد من الكتب الجديدة عن أوستن وقراءات عن أعمالها للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لأوستن، التي توفيت في عام 1817 عن عمر ناهز 41 عامًا.

كما أقيم احتفال آخر في كاتدرائية وينشستر القريبة في هامبشاير، حيث أصدر مارك كارني محافظ بنك إنجلترا أوراقا مالية جديدة بقيمة 10 جنيهات استرلينية (13 دولارا) تحمل صورة أوستن، في حين أصدرت دار سك العملة الملكية أيضا عملات تذكارية بقيمة جنيهين.

وتعد أوستن هي الشخصية الأدبية الثالثة، وأول كاتبة أنثى، تظهر صورتها على أوراق نقدية بريطانية، بعد وليام شكسبير وتشارلز ديكنز.

وتصنف أعمال أوستن، التي تركز في معظمها على مواضيع مثل الحب وآداب المجتمع والمال، بين كلاسيكيات الأدب الإنجليزي وتم إخراج بعضها للسينما عدة مرات.

وومن بين أشهر أعمالها روايات:" كبرياء وهوى" و "العقل والعاطفة" و "دير نورثانجر" و "مانسفيلد بارك" و"إيما".

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