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فيديو| ميدو: شعرت بالقلق على الزمالك في «القمة» لهذا السبب

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فيديو| ميدو: شعرت بالقلق على الزمالك في «القمة» لهذا السبب فيديو| ميدو: شعرت بالقلق على الزمالك في «القمة» لهذا السبب

التحرير

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علق أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، على هزيمة أمام الأهلي في مباراة «القمة 114»، أمس الاثنين، مؤكدًا أن الفريق الأبيض قدم واحدة من أسوأ مبارياته منذ سنوات طويلة، وكان يقدم أداءً أفضل من ذلك في أسوأ حالات لاعبيه.

وأضاف «ميدو»، خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الثلاثاء، ببرنامج «خاص مع سيف»، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة ON sport، أنه شعر بالقلق على الزمالك في المباراة، عندما شاهد الظهيرين محمد ناصف، وحسني فتحي، يقومان بالانكماش لعمق الدفاع لمراقبة جناحي الأهلي وليد سليمان، ومؤمن زكريا، وهو ما خلق مساحات كبيرة خلفهما، ودفع النيجيري ستانلي اوهايتشي لبذل مجهود دفاعي كبير.

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وتابع، أن التكتيك الذي قرر البرتغالي أوجوستو إيناسيو، مواجهة الأهلي به، لم ينفذه من قبله سوى محمد عودة، مدرب المقاولون العرب، مشيرًا إلى أن رد فعل الفريق الأبيض عند التأخر بهدف كان سيئًا من اللاعبين، مختتمًا: «عمري ما شفت فرقة بتنهار بهذا الشكل في وقت قياسي، ورغم كل ده الزمالك قادر على العودة لامتلاكه جميع الأدوات التي تساعده على ذلك».

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التحرير

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