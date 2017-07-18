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فيديو| مرتضى منصور: «والمصحف ما أعرف باسم مرسي عمل إيه»

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فيديو| مرتضى منصور: «والمصحف ما أعرف باسم مرسي عمل إيه» فيديو| مرتضى منصور: «والمصحف ما أعرف باسم مرسي عمل إيه»

التحرير

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أكد  رئيس نادي ، أنه ينتظر اخطار إسماعيل يوسف، مدير الكرة له بتفاصيل توجيه باسم مرسي، مهاجم الفريق إشارة خارجة لجمهور النادي الأهلي، خلال مباراة الفريقين أمس الاثنين، بملعب «برج العرب».

وصرح «مرتضى» خلال تصريحاته اليوم الثلاثاء، لبرنامج برنامج «ساعة مع سيف»، عبر اذاعة راديو هيتس، أنه لا يعلم ماذا فعل «باسم» ولم يشاهد الواقعة.

ودخل «مرسي»، في مناوشات مع جماهير القلعة الحمراء، قبل بداية المبارة، انتهت بتوجيهه إشارة خارجة لجمهور النادي الأهلي، وهو ما تداولته العديد من المواقع.

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وحرص رئيس القلعة البيضاء، على الاشادة بالمستوى الذي ظهر به الحارس الصاعد عمر صلاح، أمام الأهلي، مضيفًا أنه مكسب للزمالك في الفترة المقبلة، مطالبًا الجمهور والإعلام بعدم المبالغة في الاشادة به حفاظًا عليه.

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التحرير

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