الرئيس الألماني: العنف لا يعد جزءًا من التعبير عن الرأي

روستوك - (د ب أ):

أدان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بشدة أعمال العنف ضد لاجئين وضد الأشخاص الذين يساعدونهم تطوعًا.

وقال شتاينماير، مساء الثلاثاء، في مدينة روستوك الألمانية لدى زيارته الرسمية في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن: "لدينا في ألمانيا قاعدة أساسية واضحة تمامًا، وهي: العنف لا يعد مطلقًا جزءًا من التعبير عن الرأي بشكل حر وشرعي".

وتابع الرئيس الاتحادي: "نبذ العنف يعد إنجازًا سياسيا ويتعين علينا ألا ننسى تحت أي ألم وبعد أي ضلال تعلمنا ذلك في ألمانيا".

وأشار شتاينماير إلى أعمال عنف وشغب ضد طالبي لجوء في حي ليشتنهاجن في مدينة روستوك قبل 25 عاما، وقال: "لم ننساها".

وخلال تقلده جائزة على عمله التطوعي، أدان الرئيس الاتحادي أيضا التهديدات والهجمات التي يتعرض لها مواطنون يساعدون لاجئين