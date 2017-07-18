«الوطنية للصحافة»: إعفاء رئيس تحرير «اللواء الإسلامي» من منصبه

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اجتمعت الهيئة الوطنية للصحافة، ظهر اليوم، برئاسة كرم جبر رئيس الهيئة، واستعرضت نتائج اجتماعات اللجنة التنسيقية التي تم تشكيلها برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لدراسة وإعداد خطة للبدء فورًا في إصلاح المؤسسات الصحفية القومية والنهوض بها، بما يواكب التطورات الحديثة للصحافة، ويكفل تحقيق الإصلاح المالي والإداري ودراسة مشاكل الديون والأصول المملوكة لهذه المؤسسات.

كما ناقشت الهيئة تطوير اللوائح المالية والإدارية ومواجهة الاختلالات المالية لهذه المؤسسات، إضافة إلى دراسة أوضاع العمالة وكيفية النهوض بها وتنميتها.

ووافقت الهيئة على إعفاء علاء توفيق من رئاسة تحرير جريدة اللواء الإسلامي، وتعيين أحمد عطية صالح رئيسًا لتحريرها.

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واستعرضت الهيئة توصيات لجنة تطوير المهنة في إطار إعداد خطة طويلة الأجل لتدريب الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية، ورفع مستواهم المهني بالتعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وقررت الهيئة تشكيل لجنة برئاسة مجدي البدوي عضو الهيئة لدراسة قطاعات التوزيع في المؤسسات الصحفية القومية لتحقيق التنسيق بينها وترشيد النفقات وضمان تغطية كل نقاط التوزيع على مستوى الجمهورية على نحو اقتصادي رشيد.