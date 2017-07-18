أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

نشأت الديهي: «حسم» جناح عسكري لـ«الإخوان»

Google+ Print
نشأت الديهي: «حسم» جناح عسكري لـ«الإخوان» نشأت الديهي: «حسم» جناح عسكري لـ«الإخوان»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي نشأت الديهي، مساء الثلاثاء، إن حركة «حسم» هي جناح عسكري لجماعة الإخوان، مؤكدًا أنها تنفذ عملياتها الإرهابية بطريقة الذئاب المنفردة.

أضاف الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أن يحيى موسى الذي كان يتولى منصب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أثناء حكم الإخوان، هو الذي يقود الحركة من تركيا، مشيرًا إلى أن «موسى» أعرب عن سعادته بما يحدث في سيناء وما يفعله التنظيم، عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

شاهد أيضا

وطالب وزير الخارجية سامح شكري، أن يتواصل مع السلطات التركية للقبض على القيادي المقيم في تركيا.

وعرض الديهي، تسريب صوتي لمدير مكتب الجزيرة عبد الفتاح فايد، عبارة عن مكالمة هاتفية له مع القيادي الإخواني عصام العريان، موضحًا أن التسريب كان يتم من خلاله التنسيق بينه و«العريان» لزعزعة استقرار البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)