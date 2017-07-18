نشأت الديهي: «حسم» جناح عسكري لـ«الإخوان»

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قال الإعلامي نشأت الديهي، مساء الثلاثاء، إن حركة «حسم» هي جناح عسكري لجماعة الإخوان، مؤكدًا أنها تنفذ عملياتها الإرهابية بطريقة الذئاب المنفردة.

أضاف الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أن يحيى موسى الذي كان يتولى منصب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أثناء حكم الإخوان، هو الذي يقود الحركة من تركيا، مشيرًا إلى أن «موسى» أعرب عن سعادته بما يحدث في سيناء وما يفعله التنظيم، عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وطالب وزير الخارجية سامح شكري، أن يتواصل مع السلطات التركية للقبض على القيادي المقيم في تركيا.

وعرض الديهي، تسريب صوتي لمدير مكتب الجزيرة عبد الفتاح فايد، عبارة عن مكالمة هاتفية له مع القيادي الإخواني عصام العريان، موضحًا أن التسريب كان يتم من خلاله التنسيق بينه و«العريان» لزعزعة استقرار البلاد.