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وزير التعليم العالي يعلن تعيين رئيسين لجامعتي حلوان والسويس

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وزير التعليم العالي يعلن تعيين رئيسين لجامعتي حلوان والسويس وزير التعليم العالي يعلن تعيين رئيسين لجامعتي حلوان والسويس

التحرير

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية.

وشملت القرارات تعيين الدكتور ماجد محمد فهمي نجم رئيسًا لجامعة حلوان، والدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي رئيسًا لجامعة السويس.

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كما شملت القرارات تعيين عدد من العمداء، حيث تم تعيين الدكتور حمدي محمد حسين عميدًا لكلية الطب بقنا بجامعة جنوب الوادي، والدكتور مصطفى أحمد علي عوض الله عميدًا لكلية التربية النوعية بقنا بجامعة جنوب الوادي، والدكتور أبو الخير أحمد عطية عمر عميدًا لكلية الحقوق بجامعة المنوفية.

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التحرير

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