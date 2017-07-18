هل يسمح المجتمع للطالبة مريم الأولى على الثانوية العامة بالترقي الاجتماعي؟

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احتفى مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، بالطالبة مريم فتح الباب، الأولى على الثانوية العامة، بل وقررت لجنة التعليم والبحث العلمي، بالتكفل بمصروفات الطالبة في الجامعة، نظرًا لظروف أسرتها المعيشية الصعبة، فوالدها يعمل حارس عقار والأسرة كلها تعيش في غرفة، ورغم ذلك تفوقت مريم بالحصول على المركز الأول بـ99%، فهل يسمح المجتمع لمريم بالترقي الاجتماعي، والوصول لأعلى الدرجات الوظيفية إذا استمرت على تفوقها؟.

تقول مريم فتح الباب إن والدها يعمل «بوابا» وتضيف: «احنا فلاحين الأصل وأفتخر، ووالدي مواطن بسيط ترك قريته في عزبة عفيفي مركز طامية محافظة الفيوم عام 1992، وجاء إلى القاهرة باحثًا عن لقمة عيش لأسرته، وعلمني والدي معني الرضا وهو عامل بسيط، لم يتعلم أو يكمل دراسته، وأصر على تعليمي مهما كلفه الأمر، ووفر لنا قدر ما استطاع سبل الراحة، ولذلك طلبت من الله أن يكافئ والدي في أن يراني متفوقة».

المجتمع المصري لا يسمح بالترقي الاجتماعي بسهولة

ودونت إحدي الناشطات علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: «الدولة اللي بتحتفي ببنت البواب علشان جابت 99% هترفض تعينها في الخارجية لو دخلت سياسة واقتصاد».

الشاب عبد الحميد شتا.. هل انتحر لعدم التحاقه بالخارجية؟

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رغم نفي وزارة الخارجية عدة مرات، ومنها عام 2015 عبر مصدر دبلوماسي بأن الشاب عبد الحميد شتا المنتحر في 18 يوليو 2003 «لم يكن من بين المتقدمين لامتحانات وزارة الخارجية آنذاك»، إلا أن قصة انتحار هذا الشاب أصبحت مرتبطة كثيرًا في نظر كثيرين برفض تعيينه في وزارة الخارجية رغم نبوغه وتفوقه لعدم لياقته اجتماعيًا.

وإذا كان شتا لم يكن من بين المتقدمين كما نفت وزارة الخارجية، فإن المجتمع المصري، يشهد عشرات من هذه القصص، ربما عبرت عنها السينما في كثير من الأفلام.

وزير العدل الأسبق قالها بكل وضوح: لا يمكن لأبن عامل النظافة أن يصبح قاضيا

في 11 مايو 2015 أطيح بالمستشار محفوظ صابر من موقعه كوزيرا للعدل بعدما ذكر في حوار مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج البيت بيتك، بان ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيا، لأن القاضي لا بد أن يأتي من بيئة اجتماعية مناسبة لمهنته.

انتفضت وقتها مواقع التواصل الاجتماعي ضد الوزير على صراحته في أمر يتم فعلا على أرض الواقع، ونتيجة ضغوط كثيرة تقدم باستقالته، ورحل محفوظ صابر لكن القاعدة التي تحدث عنها لا زالت كما هي معمولا بها.