8 مصابين في حادثي سير منفصلين بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 8 أشخاص في حادثين منفصلين وقعا، اليوم الثلاثاء، بمركزي الخارجة والداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء أحمد عبد الغفار، إخطارًا بإصابة: محمد شعبان محمد حمص (27 سنة)، وأحمد السيد محمد (36 سنة)، كلاهما مقيمان بقرية غرب الموهوب في الداخلة، بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، إثر انقلاب سيارة نقل بأحد المنحنيات الخطرة، بالقرب من القرية في الطريق الواصل بمركز الفرافرة.

كما أصيب 6 أشخاص آخرين في حادث تصادم بمنطقة الكيلو 95 على طريق (الخارجة - أسيوط)، إثر اصطدام سيارة أجرة بالمواجهة مع أخرى نقل، ما تسبب في إصابة: شريف ملاك مهني (24 سنة) سائق، مقيم بأسيوط، ومحمد أبو رحاب ماضي (51 سنة) سائق، مقيم بمركز الخارجة، وحمادة محمود محمد (37 سنة) أمين شرطة، وزوجته أسماء السيد محمود (35 سنة)، ووالداته سعدية قطب علي (65 سنة)، ونجله محمود (10 سنوات)، وزميله محمود إبراهيم دسوقي (32 سنة) عريف شرطة من قوة إدارة المرور.

جرى نقل المصابين إلى مستشفيي الخارجة العام، والداخلة العام، وحرر بالحادثتين المحضران رقم 1673جنح مركز شرطة الداخلة و4036 جنح قسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.