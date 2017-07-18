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فيديو| ميدو يعتذر لعامر حسين على الهواء: «مستعد أجيلك البيت»

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فيديو| ميدو يعتذر لعامر حسين على الهواء: «مستعد أجيلك البيت» فيديو| ميدو يعتذر لعامر حسين على الهواء: «مستعد أجيلك البيت»

التحرير

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قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، إنه حزين لاعتقاد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، بأنه من قام بالإساءة إليه بالفعل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وتابع «ميدو»، خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الثلاثاء، ببرنامج «خاص مع سيف»، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة ON sport، أن هذا ليس أسلوبه في الخلافات التي يخوضها، موجهًا له الاعتذار على الهواء، لأن العبارات المسيئة له خرجت من حساب رسمي له، حتى وإن كان تم اختراقه.

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وأضاف مهاجم الوطني السابق، أنه ليس من هواة التطاول والإساءة لأحد، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتخيل أن يصدق عامر حسين قيامه بذلك، معلقًا: «أنا مستعد إني أروحله البيت بنفسي وأعتذرله».

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التحرير

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