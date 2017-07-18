تفاصيل حديث «البدري ومتعب» في أوتوبيس الأهلي بعد القمة

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يعقد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع عماد متعب مهاجم الفريق، عقب عودة الأول من كندا، في زيارة خاطفة لظروف أسرية طارئة.

وطلب عماد متعب بعد نهاية مباراة القمة، أمس الإثنين، التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد، في ختام بطولة الدوري الممتاز، عقد جلسة مع المدير الفني للقلعة الحمراء، لحسم موقفه من الوجود في حسابات «البدري» خلال الموسم المُقبل.

ووعد «البدري» مهاجم الأهلي، أنه سيعقد جلسة معه فور عودته من كندا ومناقشة مصير اللاعب خلال الأيام القليلة المُقبلة.

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وحسم الأهلي، القمة 114 لصالحه، بعد تغلبه على الزمالك، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين، اليوم الإثنين، على ملعب «برج العرب» لحساب الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز وليد سليمان، هدف المارد الأحمر الأول، في الدقيقة 41 بعد تمريرة رأسية رائعة من النيجيري جونيور أجاي.

وفي الشوط الثاني تمكن «أجاي» من تسجيل هدف رائع في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، بتمريرة سحرية من البديل عبد الله السعيد.