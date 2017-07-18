تعديل جدول مباريات البطولة العربية بسبب الزمالك

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قام الاتحاد العربي لكرة القدم بتعديل جدول البطولة العربية، المقرر اقامتها خلال الفترة من ٢٢ يوليو الجاري وحتى ٦ أغسطس المقبل، بالقاهرة والإسكندرية.

وتم توزيع الفرق المشاركة على ثلاث مجموعات، حيث تقام مباريات المجموعة الأولى التي تضم الأهلي ونصر حسين داي والوحدة الإماراتي و الفيصلي الأردني على استاد السلام بالقاهرة، بينما تقام مباريات المجموعة الثانية والتي تضم الزمالك والنصر السعودي والعهد اللبناني والفتح المغربي على استاد الإسكندرية، والمجموعة الثالثة التي تضم الترجي التونسي والهلال السعودي والمريخ السوداني والنفط العراقي سوف تقام مبارياتها على استاد برج العرب.

الجدير بالذكر أن هيئة استاد برج العرب، رفضت استضافة مباريات الزمالك في البطولة العربية، بعد أحداث الشغب التي قامت بها جماهيره خلال مباراة أهلي طرابلس بدوري أبطال أفريقيا.