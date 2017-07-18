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العبادي: الاستفتاء في كردستان غير دستوري

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مصراوي Masrawy

العبادي: الاستفتاء في كردستان غير دستوري

07:38 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

العبادي: الاستفتاء في كردستان غير دستوري

رئيس العراقية حيدر العبادي

بغداد - (د ب أ): 

أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن الدعوة لإجراء استفتاء لتقرير مصير إقليم كردستان دعوة غير دستورية.

وقال العبادي للصحفيين في مقر الحكومة "الاستفتاء في كردستان غير دستوري. كردستان جزء من العراق ومن مصلحة الكرد أن يكونوا جزءاً من العراق".

وذكر أن العراق لا يريد أي تصعيد مع أي دولة جارة.

وتخشى إيران من استقلال الإقليم العراقي لأن هذه الخطوة من شأنها تشجيع أكراد إيران على المطالبة بالمزيد من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تخشى تركيا من تأثير هذا الاستفتاء عليها في ظل مساعي المسلحين الأكراد المستمرة لإعلان حكم ذاتي في المناطق ذات الأغلبية الكردية جنوب شرقي البلاد.

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مصراوي Masrawy

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