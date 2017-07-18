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الداخلية: مقتل قيادي تكفيري في تبادل إطلاق نار بشمال سيناء

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مصراوي Masrawy

الداخلية: مقتل قيادي تكفيري في تبادل إطلاق نار بشمال سيناء

07:29 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

الداخلية: مقتل قيادي تكفيري في تبادل إطلاق نار بشمال سيناء

وزارة الداخلية

كتب - علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مقتل القيادي الهارب أحمد حسن في تبادل إطلاق النار بشمال سيناء.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أن معلومات وردت باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية أحد المنازل تحت الإنشاء بشارع العشرين دائرة قسم ثالث العريش وكرا تنظيميا لاختبائهم ونقطة انطلاق لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.

وباستهداف الوكر عقب استئذان نيابة أمن الدولة، بادرت العناصر المسلحة بإطلاق وابل من النيران تجاه القوات، فتم التعامل مع مصدرها، مما نتج عنه مصرع قيادي المجموعة الهارب أحمد حسن أحمد النشو، والحركي "غندر المصري"، مُدرس، وعُثر بحوزته على بندقية آلية، وكمية من الطلقات من ذات العيار، بينما فر آخر هاربا.

يُعد المتهم من أبرز قيادات الجماعات التكفيرية بمحافظة شمال سيناء، ومتورط فى تنفيذ بعض العمليات الإرهابية، ويتولى مسؤلية استقطاب العناصر الجديدة وضمها لصفوف تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى.

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