محافظ قنا يتفقد موقع حادثة قطار بضائع أبنود (صور)
محافظ قنا يتفقد موقع حادثة قطار بضائع أبنود (صور)
07:44 م الثلاثاء 18 يوليو 2017
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توقف حركة القطارات في جنوب الصعيد (صور)
قنا - عبد الرحمن القرشي:
انتقل محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، إلى موقع حادثة قطار البضائع رقم 3910 المتجه من قنا إلى الأقصر، والذي خرج عن مساره بالسكة الحديد أمام مزلقان أبنود بمركز قنا.
وخلال تفقده موقع الحادث، أمر المحافظ بسرعة إنجاز أعمال الرفع والإصلاح لإعادة حركة القطارات إلى مسارها الطبيعي.
رافق المحافظ محمد عبد الفتاح السكرتير العام المساعد، والعقيد وليد محمد المستشار العسكري، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.
وكانت حركة القطارات توقفت على خط (قنا - أسوان) لـ 4 ساعات كاملة، اليوم الثلاثاء، في أعقاب خروج 7 عربات بقطار بضائع من مسارها على السكة الحديد، أمام قرية أبنود التابعة لمركز قنا.
وانتقل مسؤولو هيئة السكك الحديدية والمهندسون والفنيون إلى موقع الحادث، لبحث أسباب الحادث ورفع آثاره وإعادة الحركة إلى طبيعتها.
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