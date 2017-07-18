أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صور| محافظ بني سويف يلتقي الطلاب الفائزين بجوائز «جينيس»

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

التقى شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، الطلاب الذين حققوا مراكز متقدمة بالمسابقة العلمية الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية "Genius Olympiad".

جاء ذلك بحضور اللواء يسري خضر، السكرتير العام، اللواء خميس أبو الفضل، السكرتير العام المساعد، ثروت عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من مسؤولي التعليم والمركز الاستكشافي بالمديرية.

وقال حبيب: "من دواعي سروره أن المجالات التي شارك فيها طلابنا في هذه المسابقة متنوعة وهامة، وستخدم جهود التنمية خاصة في مجالات الطاقة والبحث العلمي والفيزياء ، حيث تعتبر هذه المجالات نقطة انطلاق التنمية المستدامة التي يسعى إليها العالم في الفترة الحالية".

وطالب محافظ بني سويف، الطلاب بالتنسيق مع المسؤولين المختصين بالإعداد لتنظيم مسابقة علمية بالمحافظة كتجربة لمحاكاة المسابقات العلمية التي شارك فيها الطلاب، لتكون نواة لمسابقات علمية كبرى وعالمية في بني سويف ، لتفتح آفاقا جديدة في مجال البحث العلمي، وتكون المحافظة رائدة في هذا المجال ، منوها أن كل مشروع كبير ورائد يبدأ بتجربة بسيطة لم يكن يتوقع لها أن تكون نقطة بداية لنجاح كبير وعالمي.

 9f8e47c8d8.jpg

شاهد أيضا

وناقش المحافظ مع الطلاب مشروعات اختراعاتهم التي شاركوا من خلالها في المسابقة، حيث شرح الطالب حسن حسام، الحاصل على المركز الثاني في المسابقة، مشروعه وهو فكرة تصميم جهاز "water sun wind system"، ليزود كفاءة الخلايا الشمسية بنسبة 40% باستخدام مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.

واستعرضت الطالبتان مريم عيد وهاجر مصطفى، الحاصلتان على المركز الرابع في المسابقة، فكرة مشروعهما، وهي استخدام تكنولوجيا معينة وبعض المعاملات الكيميائية، لتحويل الفحم الحجري إلى ماس والذي سيسهم في حل عدد من المشكلات الاقتصادية.

وذكر الطالب مصطفى إيهاب، الحاصل على المركز الثالث في المسابقة، أن فكرة مشروعه في مجال الطاقة الشمسية، فيما استعرض الطالب أحمد ياسر، الحاصل على المركز الثالث في المسابقة، فكرته في مجال الآداب والفنون ، حيث شارك بقصة قصيرة حازت على إعجاب أعضاء لجنة التحكيم بالمسابقة.

2d12f0ea94.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)