صور| محافظ بني سويف يلتقي الطلاب الفائزين بجوائز «جينيس»

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التقى شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، الطلاب الذين حققوا مراكز متقدمة بالمسابقة العلمية الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية "Genius Olympiad".

جاء ذلك بحضور اللواء يسري خضر، السكرتير العام، اللواء خميس أبو الفضل، السكرتير العام المساعد، ثروت عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من مسؤولي التعليم والمركز الاستكشافي بالمديرية.

وقال حبيب: "من دواعي سروره أن المجالات التي شارك فيها طلابنا في هذه المسابقة متنوعة وهامة، وستخدم جهود التنمية خاصة في مجالات الطاقة والبحث العلمي والفيزياء ، حيث تعتبر هذه المجالات نقطة انطلاق التنمية المستدامة التي يسعى إليها العالم في الفترة الحالية".

وطالب محافظ بني سويف، الطلاب بالتنسيق مع المسؤولين المختصين بالإعداد لتنظيم مسابقة علمية بالمحافظة كتجربة لمحاكاة المسابقات العلمية التي شارك فيها الطلاب، لتكون نواة لمسابقات علمية كبرى وعالمية في بني سويف ، لتفتح آفاقا جديدة في مجال البحث العلمي، وتكون المحافظة رائدة في هذا المجال ، منوها أن كل مشروع كبير ورائد يبدأ بتجربة بسيطة لم يكن يتوقع لها أن تكون نقطة بداية لنجاح كبير وعالمي.

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وناقش المحافظ مع الطلاب مشروعات اختراعاتهم التي شاركوا من خلالها في المسابقة، حيث شرح الطالب حسن حسام، الحاصل على المركز الثاني في المسابقة، مشروعه وهو فكرة تصميم جهاز "water sun wind system"، ليزود كفاءة الخلايا الشمسية بنسبة 40% باستخدام مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.

واستعرضت الطالبتان مريم عيد وهاجر مصطفى، الحاصلتان على المركز الرابع في المسابقة، فكرة مشروعهما، وهي استخدام تكنولوجيا معينة وبعض المعاملات الكيميائية، لتحويل الفحم الحجري إلى ماس والذي سيسهم في حل عدد من المشكلات الاقتصادية.

وذكر الطالب مصطفى إيهاب، الحاصل على المركز الثالث في المسابقة، أن فكرة مشروعه في مجال الطاقة الشمسية، فيما استعرض الطالب أحمد ياسر، الحاصل على المركز الثالث في المسابقة، فكرته في مجال الآداب والفنون ، حيث شارك بقصة قصيرة حازت على إعجاب أعضاء لجنة التحكيم بالمسابقة.