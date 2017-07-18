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«نيمار» يقترب من باريس سان جيرمان

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«نيمار» يقترب من باريس سان جيرمان «نيمار» يقترب من باريس سان جيرمان

التحرير

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كشفت تقارير إسبانية اليوم الثلاثاء، عن اقتراب رحيل البرازيلي نيمار جونيور لاعب فريق برشلونة الإسباني، إلى صفوف سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الحالية. 

ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن الفريق الفرنسي ليس مهتمًا بضم اللاعب فقط، لكنه على آتم الاستعداد لدفع الشرط الجزائي من أجل حسم انتقال نيمار إلى ملعب الأمراء. 

وأضافت الصحيفة، أن إدارة سان جيرمان تسعى إلى دفع الشرط الجزائي، الذي يقدر قيمته بـ222 مليون يورو في عقد اللاعب مع الفريق الكتالوني.  

الجدير بالذكر أن صحيفة «أس» الإسبانية، ذكرت أن نيمار لن يكون ابدًا نجم الفريق الأول، في ظل وجود ليونيل ميسي، ولن يستطيع الحصول على الحذاء الذهبي في ظل وجود النجم الأرجنتيني. 

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واشارت الصحيفة إلى رغبة نيمار في أن يكون النجم الأول للفريق، ومع تواجد ميسي لن يسمح له بذلك على الإطلاق، وهو ما يدفع اللاعب إلى التفكير في الرحيل عن جدران "الكامب نو"، ليذهب إلى ناد أخر ويكون نجم الفريق الأول. 

وكشف الصحيفة  أن جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، اتصل بنيمار وأبلغه برغبته في ضمه ليكون نجم الفريق الأول، بعد قرار رحيل زلاتان إبراهيموفيتش، مما يزيد رغبته في الرحيل. 

يذكر أن نيمار انضم إلى برشلونة قادما من سانتوس في صيف 2013، بمبلغ 88.2 مليون يورو، ولعب للنادي الكتالوني 186 مباراة سجل خلالها 105 هدفًا وصنع 80 أخرين.
 

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التحرير

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