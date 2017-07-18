"الوطنية للصحافة" تشكل لجنة لترشيد النفقات في الصحف القومية
"الوطنية للصحافة" تشكل لجنة لترشيد النفقات في الصحف القومية
07:31 م الثلاثاء 18 يوليو 2017
كرم جبر
كتبت- هاجر حسني:
اجتمعت الهيئة الوطنية للصحافة اليوم الثلاثاء، برئاسة كرم جبر لاستعراض نتائج اجتماعات اللجنة التنسيقية التي تم تشكيلها برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ لدراسة وإعداد خطة إصلاح المؤسسات الصحفية القومية والنهوض بها بما يواكب التطورات الحديثة للصحافة ويكفل تحقيق الإصلاح المالي والإداري ودراسة مشاكل الديون والأصول المملوكة لهذه المؤسسات.
ناقشت الهيئة خلال الاجتماع، تطوير اللوائح المالية والإدارية ومواجهة الاختلالات المالية لهذه المؤسسات بالإضافة إلى دراسة أوضاع العمالة وكيفية النهوض بها وتنميتها.
وقررت الهيئة تشكيل لجنة برئاسة مجدي البدوي، عضو الهيئة لدراسة قطاعات التوزيع في المؤسسات الصحفية القومية، لتحقيق التنسيق بينها وترشيد النفقات وضمان تغطية نقاط التوزيع على مستوى الجمهورية على نحو اقتصادي رشيد.
ووافقت الهيئة على إعفاء علاء توفيق من رئاسة تحرير جريدة اللواء الإسلامي، وتعيين أحمد عطية صالح رئيساً لتحريرها.
واستعرضت الهيئة توصيات لجنة تطوير المهنة في إطار إعداد خطة طويلة الأجل لتدريب الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية ورفع مستواهم المهني بالتعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة.
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