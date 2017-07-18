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وزير الأوقاف يطالب الواعظات بالحفاظ على حُسن المظهر

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف يطالب الواعظات بالحفاظ على حُسن المظهر

07:02 م الثلاثاء 18 يوليه 2017

وزير الأوقاف يطالب الواعظات بالحفاظ على حُسن المظهر

الدكتور-محمد-مختار-جمعة

كتب ــ محمود مصطفى:

طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الواعظات بتكثيف العمل الدعوي خاصة في العطلة الصيفية، استغلالًا لوقت الفراغ لدى الأبناء والأمهات.

ووجه وزير الأوقاف، خلال لقائه بالواعظات اليوم الثلاثاء، بأن تكون أغلب الدروس قائمة على ترسيخ القيم الأخلاقية وبثها بين السيدات والفتيات، مع اختيار مواقف مؤثرة من سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم).

وأصدر جمعة، تعليماته لقيادات الوزارة بعمل قاعدة بيانات للواعظات موضحا فيها: اسم المسجد، والأيام التي تؤدى فيها دروس الوعظ، مع مراعاة التوزيع الجغرافي حسب محل إقامتهن.

وأكد الوزير، على مراعاة حُسن المظهر والمخبر معا للخطباء والواعظات، مبشرًا بعقد دورات علمية مفتوحة للواعظات بمسجد النور بالعباسية، مع تنظيم معسكر علمي وثقافي بالإسكندرية في الفترة من 19 حتى 23 أغسطس المقبل.

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