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السبسي يستقبل وفدًا عن حزب نداء تونس

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مصراوي Masrawy

السبسي يستقبل وفدًا عن حزب نداء تونس

07:10 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

السبسي يستقبل وفدًا عن حزب نداء تونس

السبسي

تونس - (أ ش أ):

استقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، وفدًا عن حركة نداء تونس يتقدمه المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي.

واستعرض اللقاء، وفق بيان لرئاسة الجمهورية، الشأن العام بالبلاد وضرورة دعم آليات العمل الحكومي لتحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي.

وأكّد الرئيس التونسي على ضرورة أن تلعب الاحزاب الحاكمة دورها الأساسي في التعبير عن مشاغل المواطنين وتطلعاتهم وأن تكون أكثر اهتماما بقضايا التنمية والعمل خاصة في الجهات الداخلية.

كما كان اللقاء فرصة استعرض فيها وفد حركة نداء تونس آخر استعدادات الحزب لعقد مؤتمره الانتخابي القادم وقدم للرئيس المؤسس للحركة الباجي قائد السبسي أول إصدار لمركز نداء تونس للدراسات بعنوان : "حركة نداء تونس 2012-2017 خمس سنوات من العطاء للوطن".

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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