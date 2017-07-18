رئيس الوزراء اليمني: إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع قوات التحالف العربي قريبًا

عدن - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إن العمل جاري للوصول إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع قوات التحالف العربي، مشيرا إلى إيجابية نتائج اجتماعه، أمس الإثنين، مع القادة العسكريين في القاعدة الإدارية لقوات التحالف العربي في عدن.

جاء ذلك خلال اجتماع بن دغر، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس هيئة الأركان اللواء الركن صالح الزنداني و قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، ورئيس هيئة العمليات المشتركة للقوات المسلحة اللواء الركن ناصر بارويس، ووكيل شؤون الشهداء والجرحى لإقليم عدن علوي النوبة، ومدير التموين والغذاء اللواء علي الكود.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على أن المرحلة القادمة سوف تشهد الكثير من التعاون والتكامل مع التحالف، موضحا أهمية العمل المشترك بين كافة وحدات الجيش الوطني لإنجاز المهام الماثلة أمامها.

وعلى صعيد آخر أشار بن دغر إلى ضرورة استكمال إعداد دراسة وقاعدة بيانات رسمية لكافة الشهداء من عناصر الجيش الوطني اليمني، ووجه بتشكيل لجنة تعمل على رصد كافة أسمائهم مرفقة بمعلومات دقيقة عن مواقع استشهادهم، محذرا من التلاعب بالأسماء والكشوفات.

كما وجه بتشكيل شعبة تحت إشراف نائب رئيس هيئة الأركان تعمل على دراسة الكشوفات وقاعدة البيانات وفرز الأسماء للتوصل إلى قائمة نهائية بالأسماء التي لم تستلم بعد أي مستحقات مالية.

واطلع رئيس الوزراء اليمني خلال الاجتماع على تقارير قدمها نائب رئيس هيئة الأركان وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، تمحورت حول مشاريع ترميم بعض منشات ومرافق المؤسسة العسكرية، وكذلك آلية صرف مرتبات ومستحقات منتسبي الجيش الوطني.