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فتاة سعودية بملابس قصيرة تثير جدلاً واسعًا قبل القبض عليها - (فيديو وصور)

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مصراوي Masrawy

فتاة سعودية بملابس قصيرة تثير جدلاً واسعًا قبل القبض عليها - ( وصور)

07:07 م الثلاثاء 18 يوليو 2017

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إعادة الألبوم

بدء اجتماع خماسي في السعودية لبحث الأزمة مع قطر

الألبوم التالى

بدء اجتماع خماسي في لبحث الأزمة مع قطر

كتب - علاء المطيري:

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن الشرطة السعودية ألقت، اليوم الثلاثاء، القبض على فتاة تدعى "خلود" ظهرت في فيديو وهي ترتدي ملابس قصيرة داخل موقع أثري بقرية أشيقر في إقليم نجد الذي يتميز بالتقاليد الدينية المتشددة.

وكانت خلود نشرت الفيديو على موقع "سناب شات" بملابسها القصيرة، حيث تم تداولها بصورة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتسبب في حدوث جدل واسع.

وتتعرض خلود لاتهامات تتضمن ارتداء ملابس فاضحة.

ودعت العديد من النساء للقبض عليها، واعتبرت أخريات أن ما قامت به يُعد دربًا من دروب الشجاعة.

وتُعد العباءة، في السعودية، هي الرداء المتعارف عليه للنساء في الأماكن العامة إضافة إلى غطاء للرأس.

وبينما ربط بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بين حالة خلود وإيفانكا ، نجلة الرئيس الأمريكي التي زارت السعودية بدون ارتداء عباءة أو غطاء رأس، وقالت الناشطة البحرينية تدعى فاطمة العيسى على "تويتر": "لو كانت أجنبية لكانوا تغزلوا في جمالها وفتنة عيناها، لكن لأنها سعودية يطالبون بمحاكمتها".

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