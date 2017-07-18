أخبار عاجلة

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزير الخزانة البريطانى: ملتزمون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الخزانة البريطانى: ملتزمون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

06:48 م الثلاثاء 18 يوليه 2017

وزير الخزانة البريطانى: ملتزمون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وزير الخزانة البريطانى

لندن - (د ب أ): 

أكد وزير الخزانة البريطانى فيليب هاموند، اليوم الثلاثاء، التزامه مثل وزراء الآخرين بالخروج من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وسط شائعات عن تزايد الخلافات داخل حزب المحافظين الحاكم.

وتعرض هاموند لضغوط من نائب محافظ في البرلمان ليقول ما إذا كان "ملتزما بشكل تام وشخصي وحماسي" بخطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال بعد اجتماع للحكومة مع ماي فى وقت سابق اليوم: "نعم، لقد أوضحت في مناسبات عديدة أنه عندما نخرج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019 سنخرج أيضا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي".

وأوضح هاموند: "هذه مسائل لها ضرورة قانونية".

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ووسائل إعلام أخرى عن مسؤولين قولهم إن ماي دعت إلى "قوة ووحدة" من حكومتها، مؤكدة الحاجة إلى السرية بعد تسريبات واضحة في الأيام الأخيرة.

وذكر هاموند إن أولويته بالنسبة لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي تتمثل في الاتفاق على "أوثق وأعمق شراكة ممكنة مع جيراننا الأوربيين تسمح لنا بمواصلة أنماط التجارة والأعمال وأنماط التعاون الأمني كما نتمتع الآن".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قيود أوروبية على تصدير الزوارق المطاطية إلى ليبيا لمواجهة تهريب المهاجرين

    أخبار

  • الاتحاد الأوروبي: الاتفاق السياسي الليبي ملزم لـ"النواب" والدولة

    أخبار

  • قيود أوروبية جديدة على تصدير الزوارق ومحركات القوارب إلى ليبيا

    أخبار

  • الاتحاد الأوروبي يضيف 16 اسمًا للائحة العقوبات المفروضة على سوريا

    أخبار

إعلان

004742e965.jpg
0e55a8c10e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون