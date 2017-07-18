وزير الخزانة البريطانى: ملتزمون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

لندن - (د ب أ):

أكد وزير الخزانة البريطانى فيليب هاموند، اليوم الثلاثاء، التزامه مثل وزراء الحكومة الآخرين بالخروج من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وسط شائعات عن تزايد الخلافات داخل حزب المحافظين الحاكم.

وتعرض هاموند لضغوط من نائب محافظ في البرلمان ليقول ما إذا كان "ملتزما بشكل تام وشخصي وحماسي" بخطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال بعد اجتماع للحكومة مع ماي فى وقت سابق اليوم: "نعم، لقد أوضحت في مناسبات عديدة أنه عندما نخرج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019 سنخرج أيضا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي".

وأوضح هاموند: "هذه مسائل لها ضرورة قانونية".

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ووسائل إعلام أخرى عن مسؤولين قولهم إن ماي دعت إلى "قوة ووحدة" من حكومتها، مؤكدة الحاجة إلى السرية بعد تسريبات واضحة في الأيام الأخيرة.

وذكر هاموند إن أولويته بالنسبة لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي تتمثل في الاتفاق على "أوثق وأعمق شراكة ممكنة مع جيراننا الأوربيين تسمح لنا بمواصلة أنماط التجارة والأعمال وأنماط التعاون الأمني كما نتمتع الآن".