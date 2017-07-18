الملك سلمان والبشير يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
الملك سلمان والبشير يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
06:31 م الثلاثاء 18 يوليو 2017
الملك سلمان والبشير
الرياض - (د ب أ):
عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، جلسة مباحثات مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير تركزت حول مستجدات الأحداث في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن الملك سلمان والبشير، الذي يزور المنطقة حاليا، بحثا خلال الاستقبال "العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة".
وتأتي زيارة البشير إلى المملكة، الثلاثاء، ضمن جولة خليجية شملت الإمارات.
يذكر أن الخرطوم اتخذت موقفاً محايداً تجاه الأزمة بين دول الخليج، مؤكدة حرصها على إصلاح ذات البين من خلال مساندتها لمبادرة أطلقها أمير الكويت، بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة دولة قطر لدعمها الإرهاب.
وفى يونيو الماضي وصف البشير الأزمة بين دول الخليج بأنها "فتنة"، وجدد دعم بلاده للجهود التي يبذلها أمير الكويت لرأب الصدع بين أطراف الأزمة وإعادة لحمة التوافق والوئام بينها.
ووفقا لوكالة الأنباء السودانية فإن زيارة البشير إلى السعودية ستستغرق ثلاثة أيام يجرى خلالها مباحثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان
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