رئيس الوزراء المجري: تعاون المجر في الهولوكوست "جريمة"

بودابست - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الثلاثاء، إن تعاون المجر فى إبادة اليهود من جانب ألمانيا فى عهد النازى إبان الحرب العالمية الثانية يعد "جريمة".

وأضاف أوربان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في العاصمة المجرية بودابست: "لقد ارتكبت المجر جريمة عندما تعاونت مع النازيين بدلا من الدفاع عن الطائفة اليهودية".

وقال السياسي اليميني المجري: "هذا يجب الآ يحدث مرة أخرى مطلقا".

وتعاونت السلطات المجرية، تحت قيادة ميكلوس هورثي (1868-1957) - حليف أدولف هتلر - مع ألمانيا في ترحيل نصف مليون يهودي من المجر إلى معسكر أوشفيتز للاعتقال في بولندا التي احتلها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.

ولقي معظم المرحلين حتفهم في غرف الغاز بالمعسكر.

وكان نتانياهو قد وصل إلى المجر، أمس الإثنين، في زيارة رسمية تشمل اجتماعا مع زعماء ما يسمى بمجموعة "فيشجراد"، التي تضم بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا إلى جانب المجر.

وتتناقض إدانة أوربان الصريحة لدور المجر في المحرقة تناقضا، صارخا مع التصريحات التي أدلى بها في الماضي، والتي أدت إلى اتهامه بمعاداة السامية والتحريف التاريخي.